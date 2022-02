Viabilità di Punta Marina, Ercolani e Stefanelli (Lega): “Spostiamo il mercato. Abbiamo un'alternativa”

“Ho depositato un ODG relativo ad una collocazione alternativa per il mercato ambulante estivo di Punta Marina Terme, l’idea di individuare una nuova ubicazione parte dai disagi alla viabilità che si presentano durante il periodo estivo nella giornata di venerdì, dalle ore 13 alle 24 circa, in quanto attualmente lo svolgimento del mercato impone la chiusura di Viale dei Navigatori, arteria principale della viabilità di Punta Marina”. Interviene così il consigliere comunale della Lega a Ravenna, Giacomo Ercolani.

“I disagi alla viabilità sono evidenti, la chiusura al traffico di Viale dei Navigatori impedisce il regolare afflusso di clienti ai locali commerciali ed agli alberghi posti sul viale e nelle vie ad esso strettamente connesse - aggiunge Massimo Stefanelli, militante della Lega attivo nei lidi - La circolazione veicolare diviene difficoltosa e caotica per tutte le vie adiacenti, sia che si originino o sbocchino sul viale. Le possibilità di parcheggio divengono particolarmente difficili in tutta l’area centrale del paese, in quanto gli utenti del mercato non hanno un parcheggio dove possano sostare. Per raggiungere il mare bisogna compiere quindi importanti deviazioni, aumentando il traffico ed i carichi inquinanti”.

I due esponenti del Carroccio hanno quindi individuato "una collocazione alternativa che garantisca la massima fruibilità del mercato senza intaccare la viabilità del paese ed evitando evidenti disagi. Riteniamo che il mercato ambulante potrebbe essere collocato in fregio ai parchi pubblici posti in viale Cristoforo Colombo; stralciando dai parchi una fascia di circa dieci metri lungo il lato est, senza abbattere alberi ed accompagnare l’intervento con una riqualificazione dell’arredo urbano e dell’illuminazione, al fine di avere una ambiente che incoraggi la fruizione del mercato in sicurezza ed in un contesto gradevole. Non volendo però precludere all’amministrazione alternative comunque valide, nel nostro ODG chiediamo solo di individuare entro la prossima estate una valida ubicazione che non infici la viabilità della frazione”.