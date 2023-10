Puzza in città, Spadoni (LpRa): "Serve un sopralluogo per certificare la salubrità dell’aria"

Il cattivo odore percepito nella giornata di martedì da diversi cittadini di Ravenna pare sia stato causato da operazioni di spandimento di borlanda liquida nei terreni a nord est della città. La borlanda è un concime organico di origine naturale e di consistenza liquida e viscosa, solubile in acqua, che si ottiene dagli scarti delle barbabietole. "L’odore di pesce putrefatto pare arrivi da serbatoi posti a Mezzano, località che da mesi soffre una situazione sgradevole per ragioni analoghe, con continuità, ossia notte e giorno - afferma Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna - Ora l’ondata colpisce anche la città e il suo centro storico, pessimo bigliettino da visita peri i turisti fortunatamente ancora presenti sui nostri territori, oltre ovviamente ai residenti, particolarmente infastiditi da questi miasmi davvero ai limiti della sopportazione".

"Si legge in una nota congiunta del Comune di Arpae che questa aria malsana ‘non è nociva alla salute', ma che fortuna! Ci mancherebbe anche che ci fosse questa specie di nuvola tossica sparsa a largo raggio di cui, peraltro, si conosce solo in superficie la sua vera composizione di natura chimico biologica - prosegue Spadoni - La nota delle citate istituzioni non è affatto rasserenante, ossia 'è stato chiesto all’azienda responsabile della concimazione di spandere i fertilizzanti lontano dalla città e dai centri abitati', ma non mi pare sufficiente né tantomeno può liquidare sommariamente la questione: sarebbe utile, invece, un sopralluogo dei tecnici Arpae e Usl per fare piena luce sull’accaduto e, soprattutto, per certificare l’assoluta salubrità dell’aria davvero irrespirabile i cui risultati andrebbero resi pubblici. Andrebbero, infine - conclude Spadoni - ricercate le responsabilità per questo grave fatto che pare non dare tregua ricavando conclusioni affrettate e non circostanziate".