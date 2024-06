Quadruplicamento ferrovia Bologna-Castelbolognese. Lega e Fdi: "La Regione se ne lava le mani"

“Sul quadruplicamento della linea ferroviaria tra Bologna e Castelbolognese, la Regione continua a non assumersi le proprio responsabilità lasciando che tra la popolazione si alimentino le preoccupazioni dei cittadini sul possibile tracciato, come quello di attraversare l’intero abitato di Imola con un viadotto sopraelevato”. Così il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, che ha sottoposto il tema all’Assemblea legislativa con un question time in apertura della seduta di oggi. “Del quadruplicamento della tratta ferroviaria Bologna-Castel Bolognese se ne parla dal 2021 – ha aggiunto Marchetti - ma ancora non si sa quale sia la posizione della Giunta regionale in merito”.

Marchetti ha sottolineato l'importanza strategica dell'opera, già finanziata dalla legge di bilancio 2022 e ulteriormente sostenuta dalla legge di bilancio 2024, inserita tra gli investimenti prioritari di RFI e del Ministero dei Trasporti. Tuttavia, ha evidenziato come il dibattito pubblico sulla fattibilità del progetto, promosso da RFI, stia sollevando diverse opzioni e ipotesi di tracciato che necessitano di un approfondito confronto con le comunità locali. Il consigliere leghista ha denunciato “l'atteggiamento contraddittorio delle Istituzioni locali che, prima cadono dalle nuvole, poi chiedono più tempo, ed infine pretendono un'accelerazione. Si assumano le loro responsabilità, se davvero considerano anche loro quest'opera strategica”.

Il Consigliere ha espresso preoccupazione per l'annuncio dell'Assessore Regionale Andrea Corsini, che ha recentemente sollecitato un'accelerazione del progetto, nonostante le istituzioni locali, incluse alcune amministrazioni della città metropolitana e la stessa Regione, abbiano chiesto più tempo per valutare le opzioni meno impattanti sul territorio. "Ci troviamo di fronte a un atteggiamento contraddittorio da parte delle istituzioni," ha dichiarato Marchetti, "mentre nel 2021 si discuteva già del progetto con RFI, oggi vediamo richieste di ulteriore tempo per riflessioni che potevano essere fatte prima. Vista la non risposta ricevuta – ha concluso Marchetti - evidentemente fino ad oggi la Regione non si è minimamente posta il problema di dove fare passare questo tracciato, nonostante fosse un'opera fortemente richiesta. Infine, è preoccupante che, la nuova ipotesi avallata dalla Regione e dagli Enti Locali, pare ancora più impattante dal punto di vista urbanistico, non sia ancora stata valutata”.

Sulla quadruplicazione della tratta ferroviaria interviene anche la capogruppo di Fratelli d'Italia Marta Evangelisti: "La Regione continua a fare il pesce in barile, atteggiamento che ormai le riesce bene su diverse tematiche. Su questo progetto, ricordiamo inserito nel PRIT 2021-2025 proprio dalla Regione, erano pervenute sollecitazioni a progettare e finanziare nel 2021, salvo poi, fare marcia indietro al sorgere delle rimostranze dei cittadini costituitisi in comitati. La politica dovrebbe essere al servizio del cittadini e non a loro discapito. Chiediamo quindi che si faccia chiarezza, che la Regione dica chiaramente se e quali osservazioni ha presentato o presenterà rispetto ad un progetto che va rivisto e che ad oggi desta preoccupazioni sui territori ai quali la stessa deve dare risposta senza scaricare responsabilità politiche e tecniche a terzi che nessuna colpa hanno se non eseguire quanto in precedenza richiesto".