Quartiere San Giuseppe, Campidelli (Pd): "Sì alla circonvallazione, ma meglio a nord"

Il quartiere San Giuseppe, noto anche come Villaggio Anic, negli ultimi vent’anni ha conseguito una forte espansione urbana. Di fatto il villaggio e il quartiere Chiavica si sono fusi in una unica area che ha collegato il Villaggio alla Darsena di città. L’espansione del villaggio si è concentrata quindi nella zona a sud. Il PUA approvato dalla Giunta comunale di Ravenna nel 2019, prevedeva, per il quartiere San Giuseppe alcuni grandi progetti di urbanizzazione: il comparto Agraria prevalentemente residenziale, un struttura sanitaria-assistenziale per anziani e un grande parco sportivo polivalente a servizio non solo del quartiere ma di tutta la città. Contemporaneamente si decise il completamento della circonvallazione nord, con il terzo stralcio, dalla rotonda Svezia a via Romea Nord, chiudendo l’anello extra urbano resosi necessario per spostare il traffico dal centro urbano. La circonvallazione nord doveva servire a sgravare la città dal traffico di attraversamento da via San Gaetanino, via Maggiore, via Zalamella. Di fatto in tutti questi anni, mancando l’ultimo stralcio, il traffico si è riversato su via Mattei, dividendo il quartiere in due.

Il progetto iniziale, interamente finanziato da privati, prevede che il terzo stralcio bypassi il villaggio Anic e si realizzi a sud del quartiere . Recentemente è stato approvato il progetto dello stralcio “CoS2Romea Nord” e questo comporta la realizzazione anche del terzo stralcio della circonvallazione. Considerando che il quartiere, in questi vent’anni, si è sviluppato proprio nell’area sud, penso che nel prossimo PUG si debba fare tutto quanto possibile per spostare la realizzazione della nuova circonvallazione a nord del quartiere e fuori dal centro abitato, rendendola più utile ai residenti e alla complessiva circolazione di Ravenna. Come ex Presidente del Consiglio Territoriale, se sarò rieletta Consigliere comunale, mi batterò perchè questo avvenga.

Fiorenza Campidelli, candidata del Partito Democratico per il consiglio comunale