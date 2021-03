Quasi 1000 firme per la prima elementare a Castiglione: "La scuola nel forese è una priorità"

Nelle ultime settimane la comunità di Castiglione di Ravenna ha raccolto l’appello lanciato da numerosi genitori castiglionesi, che richiedevano l'istituzione della classe prima nella scuola elementare. Nella giornata di giovedì sono state ufficialmente trasmesse all'ufficio scolastico provinciale le 975 firme raccolte.

"La condizioni di emergenza sanitaria causata dalla pandemia non hanno facilitato la raccolta delle firme, ma grazie all’uso di mezzi digitali e, soprattutto, al contributo di tutti i genitori, negozianti e cittadini di Castiglione di Ravenna è stato possibile raggiungere questo importantissimo risultato - commenta Giovanni Rocchi, consigliere territoriale di Castiglione di Ravenna - Un traguardo che dimostra la spiccata sensibilità verso tematiche sociali, l’attivismo e la vitalità della nostra comunità. Il perdurare della pandemia rende oggi ancora più fondamentale garantire le classi nelle scuole di tutti i paesi, fornendo alle famiglie che hanno figli il maggiore sostegno possibile. La politica ha il dovere di lavorare impegnandosi nell’attuazione di politiche al fine di garantire servizi di qualità alla comunità come collettività e ai cittadini come singoli. L’accesso alla scuola e l’istruzione sono servizi primari, oltre che diritti, e per questo è necessario garantirne la piena realizzazione, anche nei piccoli paesi del forese".