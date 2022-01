Quirinale e nuovo presidente della Repubblica, la Regione elegge i tre delegati per il voto a Roma

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna elegge martedì i tre delegati regionali che parteciperanno a Roma alle votazioni per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. L'elezione è prevista nella seduta mattutina, al termine dei question time: ciascun consigliere regionale può indicare, a scrutinio segreto, fino a due nominativi. Grazie al sistema di voto telematico adottato dall'Assemblea della Regione nell'emergenza Covid, ogni consigliere regionale potrà esprimere il proprio voto utilizzando un'apposita applicazione (i-Voting). Si elimina così il rischio di assembramenti in aula e si semplificano le procedure, riducendo i tempi delle votazioni, in quanto tutti i consiglieri possono votare in contemporanea, e non più a chiamata uno alla volta recandosi nella 'cabina elettorale'.

Si potranno esprimere le proprie preferenze sia scegliendo da una lista (50 consiglieri regionali) sia tramite indicazione libera. Infine, il nuovo sistema consente di visualizzare l'esito della votazione sullo schermo del dispositivo utilizzato da ciascun elettore. Sono previste la diretta streaming sul portale dell'Assemblea legislativa e la diretta Facebook. La prima consultazione per eleggere il successore di Sergio Mattarella si terrà il 24 gennaio, a Montecitorio, alle 15. I grandi elettori saranno 1.009: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali (tre per ogni Regione, a eccezione della Valle d'Aosta che ne avrà uno, garantendo anche la rappresentanza delle minoranze). (fonte Dire)