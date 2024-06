Quorum superato a Casola e Cotignola: Nati e Settembrini verso l'elezione a sindaco

Le urne per le elezioni chiudono alle 23, ma in realtà nel Ravennate due sindaci possono già festeggiare la vittoria. A Casola Valsenio, dove era presente un solo candidato alla carica di primo cittadino, Maurizio Nati della lista civica di centrosinistra 'Uniti per Casola', già vicesindaco, è già potenzialmente eletto nuovo sindaco, avendo Casola superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto (alle 19 era già al 60,85%).

Stessa cosa a Cotignola, dove alle 19 aveva già votato il 48,23% degli elettori: qui a festeggiare è Federico Settembrini della lista civica di centrosinistra 'Insieme per Cotignola. Per ufficializzare l'elezione bisognerà attendere lo spoglio delle comunali, che inizierà lunedì alle 14, in quanto in realtà è necessario che almeno il 50% più uno degli elettori abbia votato per l'unico sindaco candidato.