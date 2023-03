Raccolta rifiuti a Russi, Flamigni (Lega): "I cittadini lamentano disagi"

Da alcuni anni anche nel territorio comunale di Russi è attiva la raccolta porta a porta. I cittadini, sensibilizzati sull'importanza della raccolta differenziata, si sono fin da subito attivati per separare con attenzione le varie materie per una raccolta efficace e sempre più sostenibile.

"Negli ultimi tempi - esordisce Andrea Flamigni, consigliere comunale della Lega per Russi - sono aumentate le segnalazioni dei cittadini, sia dal centro di Russi che dalle frazioni. Le lamentele sono varie e disparate. Il maggior disagio lamentato dai cittadini di Russi residenti in centro o che hanno un esercizio commerciale in Corso Farini o Piazzetta Dante, è l'esiguità dei bidoni siti in Via Cairoli, ma soprattutto la calendarizzazione nel loro svuotamento. Alcuni commercianti hanno confermato di tenere i rifiuti in negozio per evitare sanzioni che, in un periodo come quello attuale, si farebbero sentire sul bilancio d'esercizio. Molti ci hanno confermato di essere molto meticolosi non solo nel separare le varie materie prime, ma anche nel conferire ad esempio il vetro dopo aver pulito da eventuali sedimenti tali contenitori di vetro. Un comportamento così virtuoso andrebbe encomiato e incentivato con una calendarizzazione più efficace".

Le lamentele non arrivano solo dal centro, ma anche dalle frazioni, "ove il servizio di raccolta porta a porta lascia ulteriormente a desiderare - continua il consigliere - Da Chiesuola ad esempio ci viene segnalato che il passaggio avviene sempre più spesso nel pomeriggio e i bidoni sono lasciati alla mercé degli animali, che vanno a rovistare disseminando rifiuti in strada o nelle giornate ventose come negli ultimi giorni i bidoni si ribaltano con spargimento di rifiuti. I cittadini lamentano una gestione di raccolta rifiuti sempre più onerosa e con una gestione non sempre ottimale, chiedono che il sindaco e la giunta di facciano portavoce di tali disservizi con chi gestisce la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale".