Raccolta differenziata, De Carli (PdF): "Hera non consegnerà più i sacchetti per carta e plastica"

Mirko De Carli, capogruppo in Consiglio comunale a Riolo Terme e consigliere nazionale del Popolo della Famiglia, insieme a Fabio Pelosio, dirigente riolese del partito, intervengono in merito alla notizia che circolerebbe da giorni riguardo alla scelta di Hera: “Pare assurdo venire a conoscenza di una scelta, già operativa in altri comuni dove Hera fornisce il servizio, che ha dell’incredibile: si chiede ai cittadini di essere responsabili nella pratica della raccolta differenziata “porta a porta” e poi si decide di non consegnare più i sacchi per la plastica e la carta?".

"E chi sosterrà gli oneri di questa decisione? Ancora una volta il costo ricade sulle famiglie che sono già in estrema difficoltà? Pensiamo ad esempio a quei cittadini che responsabilmente vanno a portare i propri rifiuti direttamente alla discarica ecologica: è giusto che debbano spendere altri soldi, oltre le tasse che già pagano, per acquistare sacchi grandi con cui differenziare i propri rifiuti? Per questa ragione chiediamo un intervento dell’amministrazione comunale in merito affinché Hera torni sui suoi passi", concludono De Carli e Pelosio.