Raccolta differenziata porta a porta, Toscano (Fi): "Frazioni nord dimenticate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Frazioni nord dimenticate, non è né decoroso né accettabile che un atto civile come la “raccolta differenziata porta a porta” venga dimenticata. Conoscendo il servizio che Hera in collaborazione con il Comune di Ravenna offre, la cittadinanza richiede maggior attenzione alla raccolta dei rifiuti e a maggior passaggi visto l’esigua dotazione data. Andando verso la stagione estiva non è possibile che i passaggi avvengano in ritardo, oppure non avvengano proprio. Considerando le frazioni come zone rurali residenziali e di villeggiatura, si può solo immaginare il degrado urbano e le conseguenze causate da questi “bidoncini” all’esterno delle abitazioni per giornate intere. La situazione in oltre è ancor peggio per i cassonetti, dove presenti, riempiti fino all’orlo se non di più, di qualsivoglia tipo di materiale di scarto. E’ ora di migliorare il servizio!

Davide Toscano - Forza Italia