Parte anche a Ravenna la raccolta firme del Popolo della Famiglia per il "diritto alla vita"

Parte sabato dalle 16 alle 17.30 presso gli uffici di via Port'Aurea 5/A la raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare promossa, tra gli altri, dal Popolo della Famiglia. Al via dunque la mobilitazione nazionale "Una firma per la vita". L'iniziativa del comitato promotore "è quella di sensibilizzare gli italiani ad un tema decisivo e cruciale oggi come quello che si racchiude nel titolo della proposta di legge di iniziativa popolare depositata in Cassazione Diritto alla vita, reddito di maternità e sostegno ai sofferenti". "Con la deriva eutanasica dilagante - afferma il partito - sempre più fragili ed anziani ai margini della vita sociale e la diffusione su larga della pratiche abortive si propone una ricetta di politica sociale volta a porre un argine alla peste bianca dell'inverno demografico".