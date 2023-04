Parte a Ravenna una raccolta firme per il referendum abrogativo sull'invio di armi all'Ucraina

Una raccolta firme per chiedere il "referendum abrogativo delle leggi attraverso le quali il governo italiano invia armi all’Ucraina". E’ quanto organizzato dal comitato Italia per la pace di Ravenna che sarà presente sabato 22 aprile dalle ore 9 alle ore 13 al mercato di Ravenna in via Berlinguer angolo via Sighinolfi. La richiesta di referendum abrogativo riguarda in particolare due punti: la parte del decreto poi convertito in legge nella quale veniva prorogata alla fine del 2023 l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina per evitare che il Consiglio dei Ministri possa adottare deliberazioni con valore vincolante al pari di quello proprio degli obblighi internazionali assunti dall’Italia, e parte dell’articolo 6 della legge 185 del 1990 relativa alle norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito intracomunitario dei materiali di armamento affinché venga cessato l’invio di armi e non si proceda ad ulteriori proroghe. La raccolta firme proseguirà fino al 20 luglio tutti i mercoledì e i sabati al mercato di Ravenna.