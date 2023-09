Raccolta rifiuti, Il Popolo della Famiglia: "Cittadini delusi dal porta a porta, vanno ripristinati i cassonetti"

Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, entra nel merito della problematica legata al sistema di raccolta differenziata: “Nella terza giornata di raccolta firme da noi lanciata contro il sistema porta a porta e per il ripristino dei cassonetti – afferma Vitali – è stato ancora importante l’afflusso di cittadini delusi da una modalità che non funziona così come è stata impostata. Le problematiche sono serie e concrete, non si tratta di sterili polemiche o lamentele di passaggio. La mole di firme raccolte, che verrà poi depositata presso gli uffici preposti, è tale che chi ne verrà in possesso, non potrà fare finta di nulla e dovrà dare risposte e spiegazioni".

"Si tratta – prosegue Vitali – di essere chiari con i cittadini. Chiediamo pertanto disponibilità al sindaco Isola e all’assessore Luca Ortolani di rendersi disponibili per un incontro pubblico sul tema “raccolta differenziata”. Come Popolo della Famiglia andremo avanti con la nostra petizione, sono gli stessi cittadini che continuano a chiederci più giornate per poter firmare. Speriamo che questa volta l’amministrazione non si chiuda nel proprio guscio, ma cerchi una modalità di risoluzione di così numerose criticità”.