Raddoppiano i parcheggi a pagamento nei lidi. "Una tariffa forfettaria agevolata per i residenti a Ravenna"

Per il periodo estivo 2023, dal 19 aprile al 10 settembre, la Giunta comunale ha istituito zone di sosta a pagamento, regolate da parcometri, su tutto il litorale ravennate, da Casal Borsetti a Lido di Savio, per un totale di circa 3.000 stalli, quasi il doppio di quelli in precedenza attivi solo a Marina di Ravenna e a Punta Marina Terme.

Il pagamento è dovuto nelle giornate di fine settimana come segue: nei venerdì, dalle 9.00 alle 2.00 del giorno successivo; nei sabati (escluso il 29 aprile) e nei giorni 6, 13, 14 e 15 agosto, dalle 9.00 alle 2.00 del giorno successivo; nelle domeniche (escluse il 1° maggio ed il 6 e 13 agosto), dalle 9.00 alle 22.00; sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1° maggio, dalle 9.00 alle 20.00; per tutti i posti auto regolati con parcometro nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, nei giorni 7, 8, 9, 10, 12, 16 e 17 agosto dalle 9.00 alle 2.00 del giorno successivo.

Le tariffe sono differenziate nell’arco giornaliero così: tariffa diurna (dalle 9.00 alle 18.00): 1,00 euro/ora, con possibilità di forfait diurno dalle 9.00 alle 18.00 per 6,00 euro e forfait diurno esteso dalle 9.00 alle 20.00 per 8,00 euro; tariffa serale-notturna (dalle 18.00 al termine): 1,00 euro/ora con possibilità di forfait serale-notturno dalle 18.00 al termine per 6,00 euro; tariffa giornaliera (dalle ore 9.00 al termine): possibilità di forfait dalle 9.00 al termine per 10,00 euro.

"La carenza di parcheggi sul litorale ravennate è notevole per varie ragioni strutturali e per recenti scelte di investimento dell’Amministrazione nei vari lidi, in particolare per la realizzazione del cosiddetto Parco Marittimo. Il trasporto pubblico a servizio del litorale spesso non risponde adeguatamente alle esigenze di organizzazione, funzionalità e tempestività delle utenze familiari, in larga parte residenti nel territorio comunale, le quali, tuttavia, hanno il diritto di godere appieno del “loro” mare e delle sue strutture come proprio bene ordinario della qualità di vita nel periodo estivo, non come un lusso vacanziero - commentano i consiglieri Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Giacomo Ercolani (Lega) presentando un ordine del giorno - Pare opportuno, di conseguenza, che la Giunta comunale istituisca una tariffa forfettaria agevolata per la concessione di un contrassegno, rilasciabile dalla Polizia locale ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Ravenna, valido per una sola autovettura e per il solo nucleo familiare della persona fisica che ne possiede l’uso, il quale consenta di parcheggiare liberamente il mezzo, senza distinzione di orari, per l’intera stagione 29 aprile/10 settembre, negli stalli a parcometro della località balneare prescelta. Valuti la Giunta l’ammontare di questa tariffa, che ai sottoscritti parrebbe equa sui 150 euro".

I consiglieri chiedono quindi di "introdurre, per la sosta delle autovetture negli stalli a pagamento istituiti nelle località balneari per la stagione estiva 2023, una tariffa forfettaria agevolata per la concessione di un contrassegno, rilasciabile dalla Polizia locale ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Ravenna, valido per una sola autovettura e per il solo nucleo familiare della persona fisica che ne possiede l’uso, il quale consenta di parcheggiare liberamente il mezzo, senza distinzione di orari, per l’intera stagione 29 aprile/10 settembre, negli stalli a parcometro della località prescelta".

Ferrero (FdI): "“Riduzione dei parcheggi con la realizzazione del percorso ciclo pedonale"

"La maggior parte di coloro che frequentano le località balneari di Marina di Ravenna e Punta Marina sono pendolari che raggiungono la località con propri mezzi di trasporto - puntualizza invece in un'interrogazione il capogruppo di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero - Come a Ravenna, anche in queste località, il numero di parcheggi è spesso sottodimensionato rispetto alla reale necessità dell’utenza. Il parcheggio scambiatore posto lungo via Trieste è attualmente dotato di circa 1800 posti, questo dopo l’aggiunta di circa 600 posti avvenuta l’anno scorso in occasione del Jova Beach party. A seguito della riqualificazione degli stradelli retrodunali con il primo stralcio del parco marittimo saranno tolti, facendo una stima prudenziale, oltre 800 posti auto fruibili all’utenza. Da più parti giungono segnalazioni di forte preoccupazione sia da parte delle attività commerciali che da parte dei fruitori dei servizi balneari circa la possibilità di trovare parcheggio in modo agevole. Si chiede cosa intenda fare l’amministrazione per sopperire alla cronica carenza di parcheggi, accentuata con la realizzazione del percorso ciclopedonale".