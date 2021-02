Ravenna Coraggiosa, fissata la data per l’assemblea costituente della lista

Sono oltre 210 le adesioni finora raccolte dall’appello per dare vita alla lista civica Ravenna Coraggiosa in vista delle prossime elezioni amministrative. Un risultato che induce gli organizzatori dell'appello a indire una convocazione per l'assemblea costituente della lista. La convocazione dell’assemblea pubblica per costituire Ravenna Coraggiosa è fissata per venerdì 5 marzo alle ore 20.30, sulla piattaforma Zoom, ma sarà possibile anche seguire la diretta Facebook sulla pagina Coraggiosa Ravenna.

"Proveniamo da esperienze e generazioni diverse - affermano i responsabili dell'appello per Ravenna Coraggiosa - dalla passione politica, dal mondo del lavoro, dalle associazioni attive nella società, dalle attività culturali, dalla scuola e dall’università, dall’attività medica e dalla ricerca. Abbiamo bisogno che nuove idee, nuovi linguaggi, nuove forme di relazione irrompano nella politica e nell’azione di governo della città, portando con sé la fatica, le speranze, i talenti che appartengono alla vita quotidiana di una comunità che vuole esserci ed essere protagonista.

Con l’appello è iniziato un percorso: non ci interessa fare un semplice cartello elettorale, vogliamo che Ravenna Coraggiosa sia un progetto civico e politico che rinnovi il campo progressista, in senso ecologista, femminista, europeista, che si radichi nella società e sappia valorizzare quello che di buono è stato fatto, proporre le discontinuità necessarie, con forti innovazioni".