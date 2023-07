Ravenna Coraggiosa in assemblea per discutere sul rapporto con il Pd

Martedì 18 luglio alle ore 20.45 nel piazzale della Cà Rossa - Via delle Industrie 9, a Ravenna, è convocata l'assemblea di Ravenna Coraggiosa per decidere del rapporto con il Partito Democratico, annunciano gli organizzatori. Sarà presente il consigliere regionale di Emilia Romagna Coraggiosa Federico Amico.

“Sin da prima dei tragici eventi alluvionali - dichiarano dal coordinamento di Ravenna Coraggiosa - avremmo voluto costruire un momento di confronto tra i sostenitori della nostra esperienza e i firmatari dell'appello per decidere insieme come proseguire il nostro impegno, alla luce del quadro politico che la sconfitta elettorale del 25 settembre, l'insediamento del governo Meloni e la vittoria di Elly Schlein alle primarie hanno prodotto”.

Si ragionerà, insomma, del futuro della lista di sinistra, ecologista e femminista nata come esperienza territoriale del laboratorio civico politico “Emilia Romagna Coraggiosa” promosso tra gli altri da Elly Schlein, Igor Taruffi e Vasco Errani in occasione delle scorse elezioni regionali, che si poneva a livello territoriale come riferimento delle forze disperse all'interno della sinistra.

“In questi anni abbiamo dato un contributo importante al governo della Regione e della città sia in Giunta che in Consiglio, sempre lavorando per costruire un’alternativa politica e culturale alla destra e cercando di accettare la sfida di una sinistra di governo che potesse essere il riferimento per cittadine e cittadini, istanze associative e civico-politiche per le quali era chiaro che “ciò che c’era non bastava e che ciò che serviva ancora non c’era - continuano - Oggi, con il governo espressione della peggiore destra repubblicana e la nuova fase, serve rinnovare un impegno nella consapevolezza che il cambiamento parte da noi e che siamo e saremo sempre a disposizione nella costruzione dell'alternativa a questa destra. Per questo l’assemblea sarà l’occasione per scegliere insieme, decidere oggi qual è la collocazione più opportuna in relazione alle novità che sono intervenute e le modalità di un rinnovato impegno per una politica di sinistra, femminista, ecologista anche nella nostra città, come è stato quello alla base del programma e degli impegni con cui ci siamo presentati in campagna elettorale”.