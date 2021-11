Ravenna Coraggiosa incontra l'assessora Moschini: "A disposizione per rendere la città sempre più inclusiva"

Il gruppo consiliare di Ravenna Coraggiosa ha incontrato a Palazzo Merlato l'assessora Federica Moschini. "L'affossamento del ddl Zan avvenuto in questi ultimi giorni e le manifestazioni che stanno affollando le piazze italiane - compresa quella di Ravenna - pongono sempre più l'attenzione sull' importanza di riconoscere e difendere il diritto alla diversità - hanno detto da Ravenna Coraggiosa - Durante questo incontro si è condivisa la necessità che il tema della differenza di genere venga posto come nuovo paradigma attraverso il quale interpretare e immaginare i futuri interventi e politiche per l'amministrazione della nostra città per i prossimi 5 anni".

Il gruppo consiliare di Ravenna Coraggiosa ha poi illustrato brevemente i punti salienti del proprio programma, ponendo l'accento alcune necessità: "Riconoscere il ruolo fondamentale dei consultori, facendoli divenire parte integrante della medicina territoriale; riconoscere un ruolo centrale all'educazione del rispetto delle differenze nei diversi gradi di istruzione scolastica; pensare a politiche capaci di facilitare la presenza delle donne nel mondo del lavoro, prevedendo per esempio l'implementazione degli asili nido, considerando però orari più ampi e flessibili".

“L'assessora Moschini ha ascoltato con attenzione le nostre proposte – ha detto la capogruppo di Ravenna Coraggiosa, Francesca Impellizzeri - dimostrandosi disponibile al confronto e aperta alle riflessioni sulle varie tematiche che caratterizzano il tema della parità di genere. Ravenna Coraggiosa sarà a disposizione della giunta comunale affinché la città possa diventare sempre più inclusiva e sensibile alle differenze".