A Ravenna il congresso provinciale di Azione, Govoni: "Vogliamo diventare un grande partito riformista"

A due anni dalla nascita di Azione, sabato a Ravenna si terrà il primo congresso provinciale del partito fondato da Carlo Calenda. Al centro dell'appuntamento un processo di discussione e confronto importante per organizzare meglio Azione che oggi conta a livello nazionale quasi 1000 amministratori locali, 23 sindaci, circa 25 mila persone che parteciperanno a questa sessione congressuale a livello nazionale.



“È un appuntamento importante per radicare e strutturare il partito anche nella nostra Provincia. Vogliamo diventare un grande partito riformista, capace di conciliare una chiara visione politica alla concretezza delle proposte - racconta Filippo Govoni, il referente provinciale di Azione - Metteremo le basi per questo progetto aprendoci al dialogo e alla partecipazione e secondo noi, sabato, nascerà davvero il Partito”.



Il Congresso si terrà online, sulla piattaforma Zoom, a partire dalle 9.30 per tutta la mattinata. Oltre al presidente della Provincia e sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e l’assessore Anna Giulia Randi del Comune di Ravenna, tanti sono gli invitati, a partire dai rappresentanti di FutuRa (Nevio Salimbeni di Più Europa, con il quale Azione si è appena federato, Guido Guerrieri di Insieme per Cambiare e Pietro Vandini di Italia in Comune), e altri segretari locali di partito: Alessandro Barattoni PD, Roberto Fagnani Italia Viva, Alberto Ancarani Forza Italia, Eugenio Fusignani del Partito Repubblicano.