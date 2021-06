Ravenna in Campo: un dibattito aperto per parlare di oil & gas e transizione energetica

Martedì alle 19.30, presso il bagno Saraghina di Lido di Dante, Ravenna in Campo organizza un dibattito pubblico sul tema delle trivelle e sull’impatto del loro futuro nel nostro territorio. Relatori di questo incontro sono Roberto Fagnani, Assessore Lavori Pubblici Comune di Ravenna e Coordinatore della lista Ravenna In Campo, Emanuele Scerra, Sindacalista, Segretario Femca Cisl Romagna, Franco Nanni, Contrattista Oil & Gas, Presidente della Ravenna Offshore Contractor Association, Antonio Lazzari, esperto di ambiente, innovazione sociale e ambientale, candidato nelle file di Ravenna in Campo e Stefano Bellomi, imprenditore settore oil & gas e candidato di Ravenna in Campo.

"Il tema è particolarmente sentito specialmente sul nostro territorio ed il dibattito organizzato da Ravenna In Campo vedrà posizioni dei relatori diverse tra loro. Da una parte le esigenze di salvaguardia ambientale, dall’altra le paure di una possibile deindustrializzazione del settore. In mezzo il ruolo della politica che dovrebbe trovare soluzioni propositive in un quadro di sviluppo economico senza inseguire comprensibili paure", riferiscono gli organizzatori.