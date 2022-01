Ravenna in Comune: "Il piano regionale dei trasporti non ha visione strategica"

Subito prima di Natale l’assemblea Regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (Prit 2025). Sul tema interviene il gruppo consiliare Ravenna in Comune "Sul Prit abbiamo espresso una posizione negativa, considerandolo un piano insostenibile, ancora gravato da un concetto di mobilità superato, privo di visione strategica e incoerente rispetto all'emergenza ambientale, dichiarata a parole ma smentita continuamente nei fatti. Tuttavia abbiamo provato a raddrizzare un lavoro che va avanti da 5 anni per sostituire il piano precedente, il Prit 1998. Inutilmente".

E la nota aggiunge: "Come immaginavamo i nostri interventi migliorativi, le nostre osservazioni (numero d’ordine 7 del gruppo consigliare Ravenna in Comune) sono state in larga parte respinte. Il commento con cui le avevamo accompagnate è perciò ancora attuale anche per l’approvazione del Prit: Il nuovo decantato corso della Regione assomiglia tanto a quello vecchio. Sporco, inquinato, attento nei fatti ai soldi e solo a parole all’ambiente. Con buona pace per chi (non noi) ha creduto nel cambiamento. Un verde sostenibile, per l’ambiente era stata la battuta di Bonaccini come candidato. Una battuta, solo una battuta, evidentemente".