"Ravenna invasa dai camion: ravennati perennemente bloccati nel traffico"

Il rischio concreto per i ravennati è di trovarsi di qui a qualche tempo perennemente bloccati nel traffico, persi in un ingorgo dietro l’altro a causa di un aumento già previsto dei camion sulle nostre strade. Ci è bastato fare due conti, aiutati dalle ultime notizie apparse sulla stampa, per poi tirare le somme. Le strade per le quali crescerà traffico e, conseguentemente, inquinamento e stress sono via Trieste, via Classicana, via Canale Molinetto e via Baiona. In pratica tutte le vie di accesso e uscita per il porto e la zona industriale, ma anche per i lidi. Come Ravenna in Comune ci chiediamo se l’attuale Amministrazione de Pascale abbia iniziato a tenere conto di tutto ciò nella programmazione del prossimo futuro o aspetti che il traffico commerciale si sommi al flusso dei pendolari e del turismo per prenderne atto. Piacerebbe, in particolare, che quei famosi lavori ferroviari, più volte tirati fuori solo per far notizia, venissero effettivamente implementati. Finora abbiamo visto solo costruire un ponte che già c’era ed un sottopasso che pure già c’era. A quando il raddoppio del binario fino a Castel Bolognese, tanto per fare un esempio?

Ravenna in Comune