Ravenna perde un deputato: dopo il riconteggio, Giovanni Paglia viene escluso dal Parlamento

Le candidature multiple nei seggi per il sistema proporzionale continuano a creare caos anche a due settimane di distanza dalle elezioni politiche. Ed è così che, in seguito a un riconteggio, il candidato ravennate di Alleanza Verdi Sinistra Giovanni Paglia perde il posto alla Camera. Il crudele gioco dei seggi fa sì che al suo posto subentri, sempre per Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti, seconda in lista a Lecce e a Bari. Ravenna perde dunque uno dei suoi rappresentanti in Parlamento che cede il posto a Piccolotti, moglie del leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Alla coalizione di centrosinistra ravennate, rimane dunque una sola rappresentante in Parlamento: la candidata del Pd Ouidad Bakkali, eletta alla Camera, anche lei tramite sistema proporzionale.