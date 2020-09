Referendum taglio parlamentari, 19 seggi in sicurezza a Bagnacavallo

Saranno 12.523 gli elettori del comune di Bagnacavallo chiamati al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. I diciannove seggi presenti sul territorio saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, con a seguire lo scrutinio. Per i duplicati della tessera elettorale, gli elettori potranno rivolgersi all’ufficio elettorale venerdì 18 e sabato 19 (dalle 9 alle 18) e poi la domenica e il lunedì negli stessi orari di apertura dei seggi elettorali. Coloro che, nelle ultime consultazioni, avevano invece lasciato la propria tessera ai seggi per esaurimento degli spazi, troveranno la nuova direttamente al seggio, senza bisogno di recarsi in Comune.

A tutti i cittadini è richiesto il rispetto delle misure di sicurezza previste dai protocolli ministeriali per la prevenzione dai contagi da Covid-19. Nelle sezioni elettorali sarà obbligatorio utilizzare la mascherina, coprendo naso e bocca, detergere le mani con il gel collocato all’ingresso degli edifici e dei singoli seggi e seguire i percorsi indicati. Alle scuole primarie di Bagnacavallo e Villanova, in particolare, sarà fondamentale rispettare le indicazioni per raggiungere il seggio e poi, dopo il voto, l’uscita dall’edificio: nelle scuole del capoluogo si uscirà obbligatoriamente dai due portoni laterali, così da evitare assembramenti all’ingresso centrale. A tutti i cittadini è richiesta la massima collaborazione nel rispettare le istruzioni e, in particolare, nell’attendere di essere chiamati dal presidente per entrare nella sala della votazione, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Va ricordato, infine, il divieto assoluto di presentarsi ai seggi per tutti coloro che hanno sintomi influenzali anche minimi o che – al momento o negli ultimi 14 giorni – siano sottoposti a trattamento domiciliare, isolamento domiciliare o quarantena per Covid-19. Questi ultimi possono contattare l’ufficio elettorale (0545280882 - elettorale@comune.bagnacavallo.ra.it) per richiedere il voto a domicilio, che sarà garantito da un apposito seggio speciale allestito dal Comune sede di ospedale con reparto Covid territorialmente più vicino. Tutte le informazioni sulla consultazione sono disponibili sul sito del Comune nello speciale Referendum.