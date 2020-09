Referendum taglio parlamentari, Marco di Maio spiega le ragioni del 'no'

Giovedì 17 settembre alla Rocca Brancaleone di Ravenna alle 18,30 Azione e Più Europa promuovono un incontro con la partecipazione di Marco di Maio, capogruppo in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati per Italia Viva, sul Referendum costituzionale del 20-21 settembre per la riduzione del numero dei parlamentari.

"La riforma è carente e frutto di posizioni ideologiche, non vi è un risparmio significativo dei costi della politica e il rischio è solo quello di una riduzione della rappresentanza popolare e di un ulteriore svilimento del ruolo del Parlamento e del peso specifico dei cittadini nella scelta degli eletti - spiegano gli organizzatori - Il paese ha bisogno di riforme vere e non di demagogia. Delle ragioni per votare no e della necessità di andare a votare si parlerà nell’incontro aperto ai cittadini che invitiamo a partecipare".