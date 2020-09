Referendum taglio parlamentari, l'affluenza e i risultati - LA DIRETTA

Urne chiuse alle 15:00: sono partite le operazioni di spoglio delle schede per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta di un referendum confermativo, quindi non è previsto il raggiungimento di un quorum per essere valido. Per i risultati delle elezioni comunali - a Faenza si è votato anche per eleggere il sindaco - si dovrà aspettare martedì, dal momento che lo spoglio inizierà solo martedì mattina alle 9.

LA DIRETTA

Ore 15.38 - L'affluenza degli elettori della provincia di Ravenna è attualmente del 56,98%.

Massa Lombarda 55,39%

Ore 15.28 - L'affluenza degli elettori della provincia di Ravenna è attualmente del 57,07%.

Alfonsine 58%

Bagnacavallo 59,85%

Bagnara di Romagna 61,32 %

Brisighella 55,37%

Casola Valsenio 51,44%

Castel Bolognese 57,06%

Cervia 53,38%

Conselice 54,85%

Cotignola 59,58%

Fusignano 58,26%

Lugo 58,14%

Riolo Terme 58,75%

Russi 58,77%

Sant'Agata sul Santerno 57,86%

Solarolo 56,03%