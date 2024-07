Regionali, il Pd: "Pronti ad avviare il percorso per le nuove sfide della città e di tutta la provincia"

"Pieno e totale sostegno" alla scelta del Pd regionale di indicare Michele de Pascale come candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e il segretario comunale Lorenzo Margotti hanno espresso la loro fiducia e l’apprezzamento per la scelta della candidatura del primo cittadino bizantino.

"Dopo la fondamentale direzione regionale di venerdì sera - ha detto Barattoni - sabato mattina abbiamo ringraziato il segretario regionale Tosiani e fatto sentire tutto l’affetto, la vicinanza e la gioia della federazione di Ravenna a Michele per la sua candidatura. 4 ore di riunione, sala strapiena, entusiasmo e tanti interventi di spessore che hanno messo in fila le modalità con le quali dovremo affrontare l’imminente campagna elettorale regionale, stabilito le priorità delle prossima amministrazione regionale e sottolineato la necessità di un percorso veloce e ordinato per ciò che riguarda il comune. Il Partito Democratico di Ravenna anche in un passaggio delicato come questo ha confermato di essere una comunità forte e unita".

Concludono Barattoni e Margotti: "Saremo impegnati fin da subito nella campagna per le prossime elezioni regionali e tramite l’azione del sindaco, della giunta, dei consiglieri comunali e dei delegati provinciali garantirà piena operatività al Comune alla provincia di Ravenna su tutti i temi attuali. Si avvierà anche il percorso per le nuove sfide della città e di tutta la provincia".