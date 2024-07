Regione, finisce l'era di Stefano Bonaccini. Il presidente incorona de Pascale: "Siamo in buone mani"

Finisce l'era di Stefano Bonaccini alla guida della Regione Emilia Romagna. Il governatore ha firmato la lettera di dimissioni e le ha comunicate alla presidente dell’Assemblea Legislativa, Emma Petitti. Un atto dovuto che fa seguito all’elezione di Bonaccini al Parlamento europeo, stante l’incompatibilità delle due cariche, e in coerenza con l’annuncio dato da lui stesso in Aula nella seduta dell’Assemblea dello scorso 26 giugno. Di conseguenza, sono state attivate le procedure stabilite all’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, e all’articolo 32 dello Statuto Regionale, dove, al comma 3-bis, si prevede che la vicepresidente della Giunta regionale, Irene Priolo, assuma le funzioni attribuite al Presidente della Regione fino all’insediamento dei nuovi organi.

Nella lettera di dimissioni, Bonaccini ha voluto ringraziare la presidente Petitti “per la grande collaborazione di questi anni, che ti prego di estendere con la mia gratitudine a tutti i consiglieri e a tutti coloro che lavorano nella struttura dell’Assemblea Legislativa”. Con le dimissioni di Bonaccini, la stessa Giunta regionale è decaduta e l'Assemblea Legislativa sciolta. Sia la prima sia la seconda rimangono in carica per garantire gli affari correnti e la gestione ordinaria dell'Ente, la cui attività entra così in una fase di affievolimento dei poteri fino allo svolgimento delle prossime elezioni regionali. Situazione di affievolimento che permarrà fino all’insediamento dei nuovi organi conseguente al rinnovo elettorale. In questa fase, gli atti adottati dovranno rispettare i limiti dell’ordinaria amministrazione, dell’urgenza e della indifferibilità.

Le prossime elezioni si svolgeranno entro massimo cinque mesi dalle dimissioni del presidente. Secondo la legge regionale, infatti, il decreto di indizione è adottato dalla vicepresidente della Giunta facente funzioni di presidente entro tre mesi dallo scioglimento dell’Assemblea legislativa, e le elezioni si svolgeranno entro i successivi due mesi. La data verrà decisa da Priolo d'intesa con il presidente della Corte d'Appello di Bologna.

Bonaccini ha quindi incoronato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale come candidato Pd alla presidenza della Regione Emilia-Romagna: "Siamo sulla buona strada e in ottime mani. Mi auguro che ora diventi patrimonio di tutta la coalizione. Michele ha una lunga esperienza amministrativa e politica lo conosco bene, ha grandi qualità umane e amministrative". Tra l'altro, ha rimarcato il presidente dimissionario, "la scelta di un salto generazionale dà l'idea di quanto ci si senta robusti. Te lo puoi permettere quando le cose vanno bene e non si è in cerca di avventure". Il Pd però "non può decidere da solo - ha continuato Bonaccini - andrà composta una coalizione. Mi auguro che la proposta di De Pascale possa diventare in fretta patrimonio di tutta la coalizione. Con lui ci mettiamo sulla buona strada e in buone mani".

L'ormai ex governatore non ha rinunciato comunque a sottolineare che "nella mia Giunta c'erano tante persone che meritavano di essere candidati. Ho avuto come assessori ottimi amministratori e belle persone. Anche le parole di Colla dimostrano che tra chi poteva ambire alla candidatura ci sono ancora tanti che mettono il bene della comunità davanti ai destini personali. E allo stesso modo tanti altri sindaci potevano ambire a questo ruolo". In questo senso, il Pd "ha dato ancora una volta prova di essere una forza politica seria l'idea che ci si dia una mano piuttosto che disputarsi nella pratica succede poche volte. Il segretario Luigi Tosiani ha fatto un lavoro straordinario".