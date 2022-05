Rendiconto della gestione del Comune, Cameliani (Pd): "Soddisfatti dei risultati conseguiti"

Nella seduta di martedì il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio 2021. Il documento è stato illustrato dall’assessora Livia Molducci che ha evidenziato il risultato positivo per l’amministrazione. Il capogruppo del Pd, Massimo Cameliani si è complimentato per la solidità del bilancio e ha commentato: “Per quanto riguarda i principali sostegni alle imprese e famiglie ci sono state le esenzioni per l’occupazione di suolo pubblico degli esercizi pubblici e delle attività artigianali e commerciali, ulteriori rispetto a quelle disposte dalla legge, per un valore di 120 mila euro. Importante è stata la riduzione dei canoni di concessione, locazione e affitto per le attività economiche svolte presso locali di proprietà comunale per un valore di 73 mila euro. Sono state rimborsate e scontate le rette dell’asilo nido e scuola dell’infanzia relative al mese di marzo 2021 e sono stati erogati contributi ai gestori di servizi 0-6 nonché le rette pre-post scuola alle famiglie che non hanno usufruito del servizio nel periodo dal 2 marzo 2021 al 6 aprile 2021. Anche le rette del trasporto scolastico sono state azzerate con un costo di 140 mila euro. Sostanziose anche le misure di sostegno ai concessionari di impianti sportivi e la riduzione delle tariffe per gli affitti delle palestre del 40% per un controvalore di 200 mila euro".

Nell’ambito del “Progetto Casa sicura” finalizzato alla messa in sicurezza da furti e intrusioni nelle abitazioni private sono stati concessi contributi per complessivi 100 mila euro. La Tari 2021 alle imprese è stata scontata per un controvalore di 3,4 milioni e ci sono stati bandi per contributi alle associazioni sportive per i circoli ricreativi per per il contenimento degli effetti negativi della pandemia. Per quanto riguarda gli investimenti sono stati finanziati interventi per lavori pubblici per 26,6 milioni di euro di cui 21,5 con risorse comunali e 5,1 milioni con mezzi di terzi, che si aggiungono ai 36 milioni finanziati nel 2020 ed ai 33 milioni del 2019. Il rendiconto della gestione 2021 chiude in positivo con un risultato d’amministrazione pari a 123 milioni di euro, di cui la maggior parte delle risorse sono accantonate e vincolate per legge e principi contabili e con una parte disponibile pari ad euro 7.747.363. È stata confermata la buona capacità dell’ente di realizzare i propri crediti onorando nel contempo i propri debiti nel rispetto delle scadenze.

"Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nel rendiconto di gestione 2021, che pure in un periodo di pandemia ed in continua evoluzione, vede raggiunti importanti obiettivi - conclude Cameliani - Il tutto nel rispetto di quell’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale indispensabile per generare nel tempo un corretto funzionamento di tutto l’apparato amministrativo al servizio della comunità. È un risultato che è frutto di scelte oculate e strategiche che hanno permesso di mettere in campo misure di sostegno a favore di imprese, famiglie e categorie fragili anche con proprie risorse".