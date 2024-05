Reti idriche, Morrone (Lega): "Grazie a Salvini in arrivo 91,4 milioni di euro contro la dispersione"

“Una buona notizia per la Romagna. Sono in arrivo 91,4 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna grazie ai fondi ottenuti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), guidato da Matteo Salvini, nell'ambito della rimodulazione del Pnrr sul fronte della riduzione della dispersione di acqua potabile e di modernizzazione e controllo avanzato delle reti di distribuzione". Così in una nota Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

"E’ quanto si legge in un decreto direttoriale del Mit che stanzia per il nostro Paese 1 miliardo di euro per contenere e ridurre la perdita di questa preziosa risorsa naturale. Attendiamo ora di conoscere come la Regione intenda investire questi fondi ottenuti grazie a un lavoro costante del ministro Salvini e del Mit per rispondere alle esigenze del territorio”, conclude il parlamentare leghista.