Riapertura locali, Darsena e sicurezza stradale: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 11 maggio, alle 15.30, si riunirà il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Riapertura attività di bar e ristoranti” presentato da Massimiliano Alberghini (gruppo Alberghini); “Quale posizione ha l’amministrazione sul bavaglio che il comitato cittadino di Porto Fuori intende mettere ai suoi componenti non allineati?” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia); “Drammatica insicurezza di via Roncalceci tra Pilastro e Filetto” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). A seguire verrà data comunicazione dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Sarà poi presentata dall’assessora Valentina Morigi la proposta di deliberazione su “Approvazione rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio 2020”. L’assessora Valentina Morigi presenterà inoltre la “Ratifica – deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto ‘Approvazione di due progetti a valere sul fondo asilo, migrazione e integrazione e di un progetto finanziato dal programma Erasmus+ Linea KA2– Variazioni di bilancio 2021/2023’”. L’assessora Ouidad Bakkali proporrà la “Ratifica – deliberazione di giunta comunale su “Approvazione progetti di cooperazione internazionale – Variazioni di bilancio 2021/2023’”.

A seguire l’assessore Roberto Fagnani presenterà due proposte “Ratifica – deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto ‘Servizio energia e gestione del calore – aggiornamento sul programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021 – manutenzione centrali termiche e gestione condizionamento estivo periodo maggio 2021 e settembre 2021’” e “Ratifica – deliberazione di giunta comunale su ‘Variazione al DUP 2021/2023 – al bilancio di previsione 2021/2023 – al programma triennale LL.PP 2021/2023 e al piano investimenti 2021/2023 – modifica denominazione in “Polo per l’infanzia 0-6 Lido Adriano”.

Successivamente la consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna) presenterà la mozione “Per la realizzazione del sottopasso ferroviario in viale dei Lombardi a Savio” congiuntamente ai seguenti ordini del giorno: “Un expo romagnolo 2021 in Darsena. Si affiancherebbe al centenario dantesco” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Celebrazioni dantesche”, a cura di Daniele Perini (Ama Ravenna).