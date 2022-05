Riapre al pubblico la sede del Pd di Faenza: "Un obiettivo per consolidare il rapporto con i cittadini"

Dopo diverso tempo, anche a seguito delle restrizioni covid e ad alcune scelte di razionalizzazione dei propri spazi in città, riapre al pubblico la sede del Partito Democratico di Faenza in via Pistocchi 9. A partire da martedì mattina, la sede resterà aperta ogni martedì, giovedì e sabato mattina dalle ore 9.00 alle 12.00 grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari.

Per il segretario del Partito Democratico di Faenza Emanuele Tanesini: “Si tratta di un obiettivo minimo che ci eravamo prefissati per consolidare il rapporto con i cittadini. La sede non deve essere funzionale solo per le riunioni e le attività interne, ma trasformarsi in un punto di riferimento aperto a tutti, iscritti, simpatizzanti e non solo, in cui poter entrare, esprimere opinioni, confrontarsi, ricevere informazioni, incontrare gli amministratori. Per quanto sia diventata importante la comunicazione social anche in ambito politico e amministrativo, nulla può sostituire la ricchezza del contatto e del dialogo diretto con le persone. La riapertura della sede è un primo passo per continuare a essere una comunità aperta, in mezzo alla gente. Ringrazio di cuore i volontari che hanno dato la loro disponibilità a svolgere questo servizio con grande entusiasmo.”