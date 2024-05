Riccardo Sabadini presenta la sua squadra. "Riportare Sant’Agata a quello che era prima dell’alluvione"

Riccardo Sabadini ha presentato la sua squadra nel segno di competenza, unione, novità. “L’obiettivo di Uniti per Sant’Agata è quello di guidare il paese nella fase della ricostruzione, che non si preannuncia breve, e guardare oltre, alla Sant’Agata del futuro”. La mattinata è stata introdotta proprio da lui, il candidato sindaco del centro-sinistra Sabadini che ha poi passato la parola alla sua squadra. Ognuno di loro ha toccato un punto del programma elettorale 2024/2029, dalla sicurezza, presidio e rinascita del territorio allo sviluppo economico e dei servizi, servizi sanità per la comunità, ambiente, riqualificazione delle piazze e del centro storico, valorizzazione del Grande Parco Vatrenus, cura e attenzione per bambini, donne, famiglie, anziani e persone fragili, servizi educativi e scuole, valorizzazione del patrimonio cultura del paese in particolare la Torre Civica, rassegne musicali e letterarie, piano di adattamento climatico e poi valorizzazione dello sport come insegnamento di vita.

“Sono molto contento di tutte le persone intervenute e li ringrazio uno ad uno - ha commentato Sabadini - c’era una bella atmosfera e questo per noi è una cosa importante, utile a fare bene per la nostra Sant’Agata” ha aggiunto “è tempo di essere uniti, di mettere da parte gli individualismi inutili e farraginosi, se saremo votati, abbiamo un compito ben più alto, ricostruire la nostra Sant’Agata e migliorarla ulteriormente”.

Sono 10 i componenti della sua lista, 4 donne e 6 uomini, una alchimia di professionalità che esprimono prima di tutto competenza: Nicola Mirko Finocchiaro, 31 anni, chimico industriale, Donatella Donati, 59 anni, infermiera, Marco dell’Era, 42 anni, informatico, Maroine El Ghazali, 24 anni, impiegato tecnico, Giuseppe Vignoli, 59 anni, direttore di banca, Massimo Venturini, 30 anni, impiegato al consorzio di bonifica, Elisa Sgaravato, 44 anni, impiegata all’Unione dei Comuni (attuale assessore in carica del Comune di Sant’Agata), Enrico Rambelli, 35 anni, enologo, Elisabetta Pirazzini, 34 anni, consulente marketing, Cecilia Mingozzi, 44 anni, cuoca.

Un richiamo ai valori dell’antifascismo e al non far vincere l’astensionismo “andate a votare, è un diritto e un dovere che dobbiamo tenere caro” con queste parole ha concluso Sabadini salutando i tanti intervenuti. Erano presenti imprenditori, il mondo delle associazioni e politico e tanti, tantissimi comuni cittadini.