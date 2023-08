Fondi per la ricostruzione, il sindaco critica Governo e destra locale: "Basta annunciare miliardi inventati"

Un colpo al Governo e uno alle opposizioni locali, rei entrambi, secondo il sindaco di Ravenna, di non aver fatto la propria parte per trovare le risorse a favore degli alluvionati. E' molto duro il sindaco Michele De Pascale durante il suo intervento nel corso della seduta del Consiglio comunale di giovedì. Critiche per le quali arriva l'immediata replica dei partiti di destra. Il fattore scatenante è la mozione per chiedere l'annullamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti a tutti i cittadini colpiti dall'alluvione, che ha visto il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'opposizione.

"È assurdo che chi ha usato l'acqua per pulire il fango o l'energia elettrica per i deumidificatori ora debba anche pagare bollette salate senza peraltro ancora aver visto indennizzi dignitosi - afferma De Pascale - Le minoranze di centrodestra avevano annunciato un voto contrario a causa dei giudizi negativi espressi dalla maggioranza sull'operato del Governo in merito agli indennizzi ai cittadini, ma poi hanno, intelligentemente, cambiato posizione e non hanno partecipato al voto".

Nel suo intervento il sindaco ha poi allargato il discorso al problema degli indennizzi a favore dei cittadini alluvionati, richiamando i partiti d'opposizione e in particolare quelli rappresentati a livello nazionale, ad abbassare i toni rispetto ai fondi stanziati: "Un cittadino alluvionato davanti a un Governo che non dà nessuna risposta si arrabbia con la Repubblica, non con il Governo", ha detto De Pascale. Per il primo cittadino quello dei partiti del Governo nazionale sarebbe un "continuare ad agitare miliardi totalmente inventati davanti a persone che guardano il proprio conto corrente e vedono 3mila euro, se va bene". "Miliardi che non esistono al momento, come i numeri hanno dimostrato", rincara la dose De Pascale.

E dando un parere negativo al Decreto alluvione, il sindaco bacchetta direttamente le opposizioni a livello locale: "Do la colpa a voi, non al Governo - attacca De Pascale - non è possibile che il Governo dia i soldi ai Comuni e non li dia ai cittadini. Eppure il Governo ha fatto il contrario". E poi si rivolge al consigliere Ferrero (FdI) "Sarebbe stato meglio se al ministro Musumeci avesse risposto lei dicendogli di non permettersi di dire ai romagnoli che lo Stato non è un bancomat". Il sindaco non si ferma e continua: "Serviva una risposta dura dal suo partito a livello locale (Fratelli d'Italia, ndr). Dovreste dire 'tirate fuori i soldi veri', forse ora i cittadini avrebbero già i soldi in tasca".

De Pascale ripensa anche alla visita della premier Meloni nelle zone alluvionate, sostenendo che in quell'occasione "ha chiamato il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia, non il sindaco. Secondo me, in 70 anni di storia repubblicana non è mai successa una cosa del genere. Dobbiamo tornare ad altre fasi, nelle quali il presidente del Consiglio sceglieva chi dovesse governare sul territorio".

Crediti d'imposta, detrazioni, per il sindaco di Ravenna erano tanti gli strumenti a disposizione del Governo per trovare soldi a favore degli alluvionati. "Se ai romagnoli dici di detrarsi dalle tasse, per i prossimi dieci anni, quello che gli serve per rifarsi la casa, il 90% degli alluvionati sono già a posto e per le imprese è la stessa cosa". De Pascale riserva un'ultima stoccata alle opposizioni locali: "Il vostro silenziare le cose che non vanno ai vostri partiti finora è stato parte del problema - e conclude - Noi il nostro partito (il Pd, ndr) lo staremmo massacrando".