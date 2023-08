Rifiuti, Conti (Lega) propone il ritorno ai cassonetti: "La cittadinanza chiede un ritorno al passato"

"Dopo tre mesi difficili per la città di Faenza causati dall’alluvione è ora di ripensare il sistema di raccolta differenziata. In questi giorni si sta ragionando sul rifornimento dei tanti bidoncini distrutti e dispersi dall’alluvione, ma la cittadinanza a gran voce chiede un ritorno al passato. Faenza, nella raccolta differenziata, si è sempre dimostrata virtuosa e non necessita di questo metodo che disperde rifiuti e mette in difficoltà le famiglie". Lo afferma Roberta Conti, segretaria e consigliera comunale della Lega Faenza.

“Considerando che il Sindaco di Bologna (PD) si è espresso con un ritorno alle origini e al cassonetto chiediamo che anche Faenza ripensi al sistema – prosegue Conti – ammettere gli errori non è peccato. Senza considerare l’impiego di maggiori mezzi per la raccolta, quindi maggior inquinamento causato dal gas di scarico e maggior impiego di risorse con sforzi notevoli del personale costretto a scendere e salire sui mezzi con rischi lavorativi notevolmente maggiori. Si ripensi subito il sistema – conclude Conti – prima di rifornire nuovamente la città con i bidoncini”.