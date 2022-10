Rifiuti, Esposito (Fdi): "Raccolta effettuata dopo mezzogiorno, spettacolo indecoroso in via Cavour"

"Lunedì 10 ottobre mi è capitato passeggiando per la centralissima via Cavour, di assistere ad uno spettacolo a dir poco 'indecoroso' per una città vocata al turismo di qualità, sotto gli occhi attenti e 'divertiti' di quanti, turisti e residenti transitavano per quella strada. Un mezzo furgonato dei servizi ambientali di Hera transitava per quella via raccogliendo cartoni di varie dimensioni posti agli angoli dei negozi. Era ormai passato mezzogiorno, e tutto avveniva sotto gli occhi di chi passeggiava per via Cavour. Mi era già capitato in altre occasioni di vedere un simile automezzo che si districava tra pedoni e biciclette, ma ritenevo fosse solo un caso sporadico. Così evidentemente non è". Questa è la testimonianza del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Renato Esposito che deposita un'interrogazione per chiedere spiegazioni all'amministrazione comunale di Ravenna.

"Via Cavour oltre che essere una strada di accesso al centro storico è una delle principali vie commerciali della nostra città, con un transito molto intenso di turisti e residenti. E che la stessa è meta frequente del tranquillo passeggiare di genitori con bimbi e carrozzine al seguito. Oltre che sostenere, come già detto, un notevole traffico di mezzi a due ruote - prosegue Esposito che chiede a Sindaco e Giunta - di impedire tutto il traffico veicolare su via Cavour negli orari non esplicitamente previsti; di vietare ai mezzi di Hera che raccolgono il cartone, di svolgere il servizio in orari incompatibili con la sicurezza e la tranquillità di cittadini, residenti e turisti. Tale servizio di raccolta rifiuti può tranquillamente essere svolto in orari notturni o comunque non incompatibili con il legittimo interesse alla tranquillità ed alla sicurezza di tutti. Si chiede un intervento urgente ed immediato prima che possano verificarsi episodi in danno dei nostri Concittadini o turisti ospiti".