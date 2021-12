Rifiuti, trasporto pubblico ed ex ostello: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 14 dicembre, alle 15.45, si riunirà il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio, i consiglieri possano partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Risolviamo le criticità della palestra Mattioli”, presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Cosa intende fare il Comune per il trasporto pubblico casa-scuola degli studenti della Ricci-Muratori”, a cura di Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRa Ravenna; “Cultura: l’ex assessore Signorino che ruolo avrà?” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città, forese, lidi; “Bonifica radici e messa in sicurezza delle strade, piazze e marciapiedi di alcune località del forese di Ravenna”, presentato da Igor Bombardi, consigliere del gruppo Partito democratico; “Pagare la Tari con l’F24. Avviso ai contribuenti con omissioni” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – polo civico popolare. Seguiranno le comunicazioni della presidente del consiglio comunale Ouidad Bakkali sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Si passerà alle interrogazioni: “Lavori fermi nel cantiere di via Santerno ad Ammonite”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, città forese lidi; "Quale futuro per l'ex ostello Dante?", presentata da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Perché sono fermi i lavori sul ponte 118 di via Baiona”, presentata da Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna.

Successivamente saranno esaminate e votate le seguenti proposte di deliberazione “Riconoscimento della spesa ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 derivante da sentenza esecutiva”, a cura del vicesindaco Eugenio Fusignani. Seguiranno “Espressione dell'intesa dell'amministrazione comunale, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo di ridimensionamento del comprensorio a scolo naturale del canale Acquara alta: adeguamento idraulico degli scoli principali Dismano ovest, Erbosa, Marana, Oriolo superiore e Spadolaro di San Zaccaria, 1° stralcio, progetto esecutivo, redatto dal Consorzio di bonifica della Romagna con conseguente variante all'elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere” e “Procedimento unico per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti e lavaggio auto, viale Europa 91, in variante agli strumenti urbanistici vigenti”; su entrambe le delibere relazionerà l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte.

Infine gli ordini del giorno: “Perché il vaccino”, proposto da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco e Massimo Cameliani, capogruppo Partito democratico; “Installazione fototrappole per i cassonetti in via Teodorico”, presentata da Giacomo Ercolani, consigliere del gruppo Lega Salvini premier; “Installazione fototrappole per i cassonetti", a cura di Massimo Cameliani, capogruppo Pd, Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle, Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco, Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna coraggiosa; “Un piano risolutivo contro l'abbandono dei rifiuti fuori dei cassonetti”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – polo civico popolare.