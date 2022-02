Riforma della cittadinanza, Tosiani e Bakkali (Pd): "Dall'Emilia-Romagna può arrivare un contributo importante"

"Il tema della riforma della cittadinanza non è più rinviabile. L'evoluzione della nostra società rende necessario affrontare con urgenza la situazione di migliaia di ragazze e ragazzi che vivono, studiano, lavorano e hanno relazioni nel nostro Paese ma che non vengono considerati cittadini italiani. Le parole del segretario Enrico Letta che ieri (lunedì, ndr) ha indicato come prioritario per il Partito Democratico il tema della cittadinanza, anche attraverso la costituzione di un forum del partito ad esso dedicato e l'iniziativa simbolica proposta e approvata dal Comune di Bologna di conferire la cittadinanza onoraria alle giovani e ai giovani che crescono e si formano nel capoluogo, aprono nuove prospettive e conferiscono un impulso importante alle battaglie per i diritti, dandoci speranza per il futuro. Servono anche a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema che viene rinviato ormai da due legislature". Intervengono così Luigi Tosiani e la ravennate Ouidad Bakkali, rispettivamente segretario e vicesegretaria del Pd dell'Emilia-Romagna.



"Ecco perché il Pd dell'Emilia-Romagna ha deciso di organizzare per la fine di marzo un'Agorà Democratica dedicata alla riforma della cittadinanza. Una iniziativa aperta, nel pieno spirito delle Agorà, nella quale coinvolgeremo, oltre al Pd, associazioni, operatori, ragazze e ragazzi impegnati su questo tema e tanti cittadini e cittadine che vorranno confrontarsi e riflettere con noi, con l'obiettivo di raggiungere insieme il risultato - proseguono i vertici Dem della Regione - L'Emilia-Romagna è una delle prime regioni d'Italia per numero di ragazze e ragazzi con un background migratorio presenti nelle amministrazioni dei Comuni. Anche per questo siamo convinti di poter dare un contributo importante alla discussione sulla cittadinanza perché nella nostra regione abbiamo sempre avuto la capacità di dare risposte concrete che rendessero la società più inclusiva, giusta e ricca di opportunità. Vogliamo farlo anche rispetto ad una questione che ormai da troppo tempo viene rimandata e che impatta sulla vita e sul senso di appartenenza alle proprie comunità di migliaia di giovani che vogliamo invece siano protagonisti del futuro della nostra regione e dell'Italia senza sentirsi discriminati".