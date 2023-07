Rigassificatore, alluvione e nutrie: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 4 luglio, alle 15.15, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Condominio popolare invaso dall’acqua per tutti i sei piani” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Coccolia: campo di calcio inagibile” presentato da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Via Dismano: una strada da mettere in sicurezza” Maria Cristina Gottarelli (Pd).

Seguiranno le comunicazioni del presidente del consiglio comunale sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Si passerà all’interrogazione “Continua l’emergenza nutrie”, presentata da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Verranno quindi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Ravenna Entrate spa - approvazione bilancio d'esercizio 2022”; Acqua ingegneria srl - approvazione bilancio d'esercizio 2022”; “Romagna Acque - societa' delle Fonti spa. - approvazione bilancio d'esercizio 2022”; “Ravenna farmacie srl - approvazione bilancio d'esercizio 2022”; “Ravenna holding s.p.a. - approvazione bilancio d'esercizio 2022”, che saranno illustrate dall’assessore alle Partecipate, Giacomo Costantini; “Angelo Pescarini scuola arti e mestieri scarl – approvazione modifiche Statuto”, che saranno illustrate dall’assessore alle Partecipate, Giacomo Costantini; “Convenzione tra il Comune di Ravenna e la Fondazione Flaminia per la promozione, il coordinamento e la gestione del servizio abitativo per studenti/esse iscritti/e ai corsi di studio dell'università di Bologna - campus di Ravenna e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale” su cui relazionerà l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia”.

Seguirà la proposta di ratifica della delibera di giunta “Progetto casa delle tecnologie emergenti Comune di Bologna finanziato dal Ministero per le imprese e il made in Italy (Mimit) a valere sui fondi 2014-2020 – variazione di bilancio”, che sarà presentata dall’assessora alle Politiche europee e cooperazione internazionale, Annagiulia Randi.

Infine gli ordini del giorno “Si escluda l’area adriatica ravennate dall’ospitare la nave Golar Tundra come modifica in corso di seduta 27.6.2027 odg pd 131 /2023”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; "Progetto rigassificatore di Ravenna: il governo convochi un tavolo per i ristori e le compensazioni e si escluda l'area adriatica ravennate ad ospitare la nave rigassificatrice Golar Tundra attualmente a Piombino" a cura di Lorenzo Margotti consigliere gruppo Partito democratico, Luca Cortesi consigliere gruppo Ravenna Coraggiosa, Giancarlo Schiano capogruppo Movimento 5 Stelle, Chiara Francesconi capogruppo Misto, Daniele Perini capogruppo Lista de Pascale sindaco; Davide Buonocore consigliere Lista de Pascale sindaco, Andrea Vasi, capogruppo Pri; “Rigassificatore di Ravenna, rivedere gli errori del progetto”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna - Polo civico popolare, Giacomo Ercolani, consigliere Lega Salvini premier, Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d'Italia, Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna - città forese lidi, Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRa Ravenna.