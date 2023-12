Rigassificatore, Ancisi (LpRa): "Impianto a terra costruito nel posto sbagliato"

"L'impianto a terra del rigassificatore costruito nel posto sbagliato": questo è quanto denuncia Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per Ravenna. Per Ancisi, infatti, l'autorizzazione rilasciata a Snam dal Commissario straordinario Bonaccini, legata al nulla-osta emesso il 7 ottobre 2022 dal Ministero dello Sviluppo economico, impongono "che l’impianto a terra del rigassificatore denominato dal Comune di Ravenna PDE-Wobbe, in cui il gas metano viene trattato per essere immesso nella rete nazionale, sia realizzato a Punta Marina Terme in zona retrostante il Villaggio Teodorico di viale delle Americhe". Tuttavia l'impianto sarebbe "già in fase di costruzione a circa 700 metri di distanza, in violazione clamorosa del suddetto nulla-osta del Ministero".

"Snam ha così accolto, abusivamente, la variante urbanistica con cui il Consiglio comunale di Ravenna, su proposta della Giunta de Pascale e col voto favorevole di tutti i consiglieri escluso il sottoscritto, ha “trasferito” il PDE-Wobbe in via dell’Idrovora, con ciò intendendo - prosegue il consigliere d'opposizione - evitare danni ambientali, ma anche, certamente, non poco economici, alla prossima lottizzazione di un’area agricola di 330 mila metri quadrati posta in faccia al Villaggio Teodorico di viale delle Americhe, dei quali 22.500 circa edificabili, per ben oltre la metà ad uso abitazioni, con annessi un grande supermercato e negozi vari".

"Dalla parte della legge, si sono invece schierati dei cittadini di Punta Marina", continua Ancisi, riprendendo la formale osservazione di un cittadino che ha scritto che l’impianto a terra del rigassificatore verrà sì collocata “a 700 metri dalla nuova zona residenziale del paese”, ma distante appena “600 dalla periferia di Punta Marina”, per cui “l’amministratore delegato della Snam si sbaglia quando dice che il nuovo progetto è stato spostato in una zona non abitata”. Una osservazione a cui il Comune di Ravenna avrebbe risposto che “la verifica circa la completezza e la regolarità delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto non rientra nelle competenza dell’Amministrazione comunale”.

"Il 7 dicembre 2023 - continua Ancisi - Snam, pubblicando le proprie repliche alle osservazioni inviate sulle cosiddette 'ottimizzazioni progettuali' del rigassificatore di Ravenna, alla domanda sul perché l'impianto PDE-Wobbe stesse sorgendo dove approvato dal Comune di Ravenna in violazione della collocazione imposta dal Ministero, ha risposto rimandando 'al parere del Ministero dello Sviluppo Economico', lo stesso emesso il 7 ottobre 2022, e mai modificato. Si dimostra dunque, oltre ogni dubbio, che l’impianto a terra del rigassificatore di Ravenna viene costruito in una posizione sbagliata, per non dire fuori legge, tale da poter scardinare, se non affossare, l’intero progetto di rigassificazione autorizzato dal Commissario Bonaccini. Potrebbe dunque rivelarsi deleterio per la stessa sorte del rigassificatore comportarsi come le tre scimmiette - sottolinea il consigliere - evitando invece di compiere i controlli e le verifiche utili a produrre le dovute correzioni degli errori".

"Il Mise aveva prodotto e protocollato il nulla-osta alle opere del rigassificatore in questione prescrivendo una collocazione a terra dell’impianto PDE-Wobbe distante 700 metri da dove oggi si sta costruendo - conclude Ancisi, precisando che il voto sulla delibera in Consiglio comunale - avrebbe potuto avere esito diverso se i consiglieri fossero stati a conoscenza che quanto veniva loro richiesto di approvare era palesemente in contrasto col nulla-osta dal Mise. Il Comune, dato e non concesso che non vi sia obbligato per legge, dovrebbe convenientemente attivarsi per risolvere l’evidente controsenso che ha indubbiamente contribuito a formare". A tal proposito Ancisi ha depositato un'interrogazione.