Rigassificatore, parcheggio scambiatore e furti nei capanni: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 16 gennaio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Fontanella di piazza del Popolo: restituiamole la dignità che merita”, presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale); “Pala De Andrè: per quale motivo non viene dato in uso per i famosi mattoncini Lego”, presentato da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); “Furti nei capanni del Natale in piazza del Popolo: l’organizzatore paghi i danni ai soggetti coinvolti”, presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Soppresso il servizio bus su via Trieste. Mezzi pesanti circolano impuniti”, presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Alberi pericolanti o paure ingiustificate”, presentato da Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle).

Successivamente saranno trattate le seguenti interrogazioni: “Fondi per la disabilità finalizzati all’inclusione lavorativa, la Regione non convoca la conferenza da 5 anni. Perché?”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna); “Valorizziamo e tuteliamo piazza Arcivescovado”, "Riqualifichiamo e valorizziamo il prezioso fusto di cannone del '400 della Rocca Brancaleone" e “Valorizziamo il ponte di Augusto”, presentate dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale); “Per una maggiore fruizione dei lidi di Punta Marina terme e Marina di Ravenna”, presentata da Renald Haxhibeku (Pd), “Rigassificatore, impianto a terra costruito nel posto sbagliato”, presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Sarà poi discussa e votata la proposta di deliberazione: “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via Murano a Ravenna”, presentata dall’assessore Igor Gallonetto.

A seguire saranno discusse le mozioni: “Per un progetto di pronta disponibilità efficiente e di qualità a garanzia degli infermieri e dei pazienti di Ausl della Romagna”, presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Censura nei confronti del sindaco Michele de Pascale per le numerose assenze alle sedute del consiglio comunale e contestuale invito a presenziare alle stesse in futuro”, presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier); “Salvare la Torraccia dal disfacimento”, presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Infine l’ordine del giorno: “Parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna sicuro”, presentato da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Renald Haxhibeku (Pd) e Andrea Vasi (Partito repubblicano italiano).