Rigassificatore, parte una petizione per chiedere una revisione completa del progetto

Si continua a parlare del progetto del rigassificatore che dall’autunno 2024 sarà attivo al largo di Punta Marina. Il consigliere regionale Marco Mastacchi di Rete Civica ha recentemente presentato un’interrogazione per portare all’attenzione della Giunta e della Presidente dell’Assemblea "alcune delle criticità che andrebbero risolte e che riguardano le procedure di collaudo". Le segnalazioni riferite da Mastacchi, giunte dall’Ingegner Riccardo Merendi, riguardano "il fatto che la procedura, oltre a non essere conforme alle norme, non considera l'effetto della diversa dilatazione termica di acqua e acciaio e il gasdotto presenterebbe anche il rischio di esplosione a causa della prevista immissione di aria nel flusso del metano per correggere il potere calorifico del gas".

Fra l'altro ha preso il via, sempre a opera dell'ingegner Merendi, una petizione con la quale si stanno raccogliendo le firme per chiedere al sindaco di Ravenna di "avanzare immediata richiesta di revisione completa del progetto affinché sia garantita la sicurezza dell'impianto e sia evitato un inutile spreco di denaro per costruire un gasdotto che, rispettando le condizioni imposte dal decreto, non potrà essere messo in servizio - sottolinea Mastacchi - Una verifica quanto mai necessaria soprattutto se, come sembra, Ravenna è destinata a ospitare anche un secondo rigassificatore".