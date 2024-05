Rimborso Irpef per cittadini in difficoltà, Montanari (Pd): "Incomprensibile voto contrario dell'opposizione"

È stata approvata in consiglio comunale la disciplina generale del fondo da destinarsi al rimborso dell’addizionale comunale Irpef a favore di cittadini economicamente disagiati, un provvedimento passato nonostante il voto contrario da parte dell’opposizione. Si dice stupito e amareggiato Marco Montanari del Partito Democratico. "Tra l’amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl e Uil – afferma Montanari - è stato siglato un accordo che prevede, nell’ambito degli interventi di sostegno in favore dei redditi più bassi, il potenziamento del fondo finalizzato al rimborso dell’addizionale comunale all’IRPEF, da attivarsi con effetto dal 2024 per i nuclei familiari con ISEE inferiore o pari a 15.000 euro. Sono stati assegnati 500.000 euro con la possibilità di aumentare il finanziamento secondo le richieste che perverranno".

"Per la prima volta è stata istituita una misura importante che ha lo scopo di mitigare l’effetto del carovita e fornire un sostegno a favore dei redditi più bassi. È davvero incomprensibile l’atteggiamento dei gruppi di minoranza che hanno votato contro il provvedimento. Si sono opposti compattamente, senza addurre nessuna motivazione, allo stanziamento di un fondo che potrebbe notevolmente agevolare le classi più disagiate. Il Partito Democratico - conclude Montanari - conferma l’attenzione per la tutela di chi è in difficoltà, mentre i partiti di governo si uniscono contro le fasce di popolazione più deboli. Un brutto segnale contro un intervento reale di sostegno al reddito per i cittadini ravennati".