"Rimodulare la ztl a Marina di Ravenna": parte una raccolta firme

Frisenda (La Pigna): "E' in atto una raccolta firme per richiedere di eliminare la ZTL per alcune strade, escluso ovviamente Viale delle Nazioni"

Arrivando a Marina di Ravenna, uno dei 9 lidi del Comune di Ravenna, ci si imbatte in alcuni cartelli che indicano già a partire da maggio 2021 la chiusura in modo pedonalizzato e/o con ZTL di diverse strade del centro del paese. "Cartelli posizionati, tra l'altro, in modo posticcio (con nastro isolante da pacchi "l'eleganza non è di casa"), e che presentano persino delle discordanze - commenta Lorenzo Frisenda della lista civica La Pigna - Un esempio su tutti: in Viale Spalato è indicato, da un lato la ZTL dalle ore 18.30 alle ore 06.00 e dall'altro lato della via il cartello ZTL dalle ore 18.00 alle ore 04.00".

"L’anno scorso, inizialmente, la chiusura delle strade era dal giovedì alla domenica, mentre quest'anno le strade coinvolte saranno chiuse tutti i giorni, da quanto si sa dalle ore 18.00 alle ore 04.00 - continua Frisenda - Ora, per quanto riguarda viale delle Nazioni, dove c'è la concentrazione delle attività che utilizzano gli spazi esterni, è condivisibile e funzionale renderla pedonale. Per quanto riguarda le altre strade, tale chiusura é tutt’altro che utile e crea confusione nonché difficoltà ad arrivare nel centro del paese. Gli operatori della zona interessata segnalano la necessità di rendere transitabili le strade parallele e/o perpendicolari a Viale delle Nazioni, per permettere ai turisti o ai clienti di raggiungere agevolmente il centro del paese. Al fine di offrire ai commercianti più opportunità di affluenza, sarebbe necessario rivedere il piano traffico di Marina di Ravenna e rendere transitabili più strade possibili, attrezzate con parcheggi nei pressi del centro. A tal proposito, è in atto una raccolta firme per richiedere di eliminare la ZTL per alcune strade, esclusa ovviamente come detto in precedenza Viale delle Nazioni. Per chi volesse partecipare a tale raccolta, informiamo che sarà possibile farlo presso il Minigolf durante il fine settimana e presso i Fanti e/o al Mowa tutti i giorni, attività situate in Viale delle Nazioni".