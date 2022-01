Rincari in bolletta, Mingozzi (Pri): "Energie rinnovabili? Oggi di nessun aiuto per abbassare le tariffe"

"Ancora una volta i 5 Stelle ravennati ribadiscono la loro contrarietà all'estrazione e utilizzo del gas metano dai pozzi adriatici ed allo stoccaggio CO2, opponendo come soluzione al rincaro bollette ed alle difficoltà di imprese e famiglie le energie rinnovabili e la transizione energetica", lo afferma Giannantonio Mingozzi della segreteria comunale del Partito Repubblicano che risponde alle dichiarazioni del consigliere comunale Giancarlo Schiano, del Movimento 5 Stelle.

"Una terapia poco credibile che si concretizzerà, c'è da sperare, solo nel lungo periodo ma oggi di nessun aiuto per abbassare tariffe e bollette e colmare il disavanzo energetico; senza le riserve naturali del nostro paese ed in particolare il gas metano dell'Adriatico, oggi estratto dalle industrie dell'altra sponda adriatica, che può garantire con il distretto ravennate dell'off-shore anni di buon approvvigionamento e posti di lavoro, costi e tariffe continueranno a salire e non basteranno i quotidiani sostegno del Governo", continua Mingozzi.

"Se vogliamo veramente sostenere economie familiari e attività industriali, ormai al limite, dobbiamo fare tutto il possibile affinchè il patrimonio di risorse energetiche del nostro paese venga rimesso a disposizione riprendendo le estrazioni o con nuove concessioni; non vi è alcun paese in Europa che, di questi tempi, non utilizzi le risorse dei propri giacimenti per calmierare i prezzi di luce e gas e per avere più potere contrattuale - conclude Mingozzi - con i paesi produttori".