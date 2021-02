Rinnovato il gruppo dirigente della sezione Anpi di Castel Bolognese

Giovedì sera in videoconferenza si è riunito il comitato di sezione "Dante e Livio Poletti” dell’Anpi di Castel Bolognese. E’ stato votato il nuovo gruppo dirigente, dopo le dimissioni di Borghesi Lucio e Bambi Daniele, per incarichi presi in altre associazioni, oltre alla Presidente Sirin Ghribi, il vice Presidente vicario Olivi Piero, la vice Presidente Soglia Alessandra e tesoriere Borghesi Lucio. Gli altri componenti del comitato sono Della Godenza Luca invitato permanente in qualità di Sindaco, Flavio Almerighi, Della Godenza Attilio, Moroni Attilio, Marchi Silvio, Altieri Leonardo e Malavolti Rita. Si è messo in calendario di riunire, a breve, il comitato per decidere le iniziative per il 2021 e portarle in discussione all’assemblea degli iscritti da effettuarsi entro il mese di febbraio-primi di marzo. Si è deciso di lanciare la campagna per il tesseramento 2021 e chi desidera aderire lo può fare mandando una mail anpicastelbolognese@gmail.com, alla pagina Facebook Anpi Castel Bolognese oppure può contattare i componenti del comitato di sezione. Inoltre il comitato invita i castellani a recarsi presso l’ufficio anagrafe di Castel Bolognese per firmare la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista. Ci si può prenotare telefonando al numero 0546655855 - 0546655822.