Rinviata la demolizione dei capanni balneari, Ancisi (LpRa): "Sette mesi di tregua"

Arriva una notizia positiva per i capanni balneari di Ravenna. Come rivela il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato un'ordinanza che all’Associazione Capannisti Balneari “che i lavori di demolizione potranno iniziare dal 23 settembre prossimo e terminare tassativamente entro i 90 giorni successivi”, cioè entro l’8 dicembre. "Il linguaggio bellico - sottolinea Ancisi - è ancora quello della distruzione totale dei capanni, ma intanto sono stati 'conquistati' sette mesi di sospensione delle ostilità. Il risultato non è da poco perché la Capitaneria di Porto, dando scattante esecuzione all’ordinanza, aveva notificato all’Associazione dei capannisti che, a seguito dei suoi preordinati sopralluoghi ai singoli capanni, i titolari dei manufatti che non fossero stati rimossi sarebbero stati denunciati penalmente per il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo".

"Faremo di tutto perché il tempo guadagnato dia pace ai capanni", prosegue il consigliere civico che ricorda l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale lo scorso 19 settembre che riconosceva i capanni balneari quale "tradizione storica locale", chiedendo a sindaco e Giunta di portare "avanti un’analisi della situazione volta a valutare la fattibilità di indire un bando pubblico per istituire e gestire l’area dei capanni balneari, come opportunità di promozione di questa tradizione verso il pubblico, i turisti e tutte le persone che vivono la costa ravennate".

"Il Comune dovrà inoltre predisporre 'un bando […] per l’individuazione di un soggetto giuridico senza fini di lucro, che mantenga viva la tradizione dei Capanni Balneari e si impegni in iniziative volte alla divulgazione di buone pratiche per la tutela e conservazione delle pinete, delle dune e delle spiagge della costa ravennate' - conclude Ancisi - La Giunta comunale ha annunciato che il bando uscirà in estate. Il soggetto candidato ad assumere questa concessione, coi relativi oneri di interesse pubblico e sociale, è l’Associazione dei Capannisti Balneari. Tutto ciò significa mantenere in piedi i capanni, secondo noi tutti, per le ragioni consistenti che faremo valere, ritenendo peraltro assurdo che li si voglia far demolire per ricostruirli - anche se materialmente impossibile - magari nello stesso posto. Vedremo il da farsi quando la 'Valutazione di Incidenza Ambientale al fine di individuare le posizioni concessionabili' sarà presentata. Sono però passati quasi due mesi dalla disposizione della Giunta comunale senza che l’incarico di produrre la Vinca sia stato ancora assegnato e il contratto sottoscritto, nonostante che il tecnico prescelto sia stato presentato all’Associazione Capannisti già a metà marzo, in un incontro col sindaco. e l’Associazione Capannisti. Avendo inviato un sollecito venerdì scorso, il giorno dopo mi è stato assicurato che 'l'incarico è in corso di affidamento in questi giorni'. Aspettiamo a piè fermo".