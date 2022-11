Riolo, "Serve illuminazione adeguata per accedere alla stazione ecologica"

"Dopo aver raccolto le segnalazioni locali ci siamo attivati per verificare la problematica (abbiamo documentato con un video per renderla ben evidente https://fb.watch/h1IzCaVFDe/) e abbiamo riscontrato un disagio reale". Mirko De Carli, capogruppo in Consiglio comunale a Riolo Terme consigliere nazionale de “Il Popolo della Famiglia” e Fabio Pelosio, dirigente riolese del Popolo della Famiglia, intervengono in merito ai disagi riscontrati per l'accesso alla Stazione ecologica.

"Nelle ore di buio, in particolare durante l'inverno, la parte finale dello stradello che porta alla stazione ecologica risulta essere totalmente non illuminata e di difficile praticabilità per anziani, ciclisti, motociclisti (in particolare) - aggiungono -. Dato che uno degli appelli più accorati dell'amministrazione comunale è quello a incentivare l'uso della suddetta stazione per una sempre più efficiente raccolta differenziata invitiamo la giunta ad intervenire con la predisposizione di un paio di lampioni". "Una spesa minima per un risultato significativo", concludono De Carli e Pelosio.