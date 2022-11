Riolo Terme alle urne per le elezioni dei Comitati frazionali

Domenica 27 novembre a Riolo Terme si terranno le elezioni dei Comitati frazionali. Con il voto si conclude l’iter per il rinnovo dei Comitati frazionali, iniziato con le assemblee pubbliche del mese di ottobre. Il percorso dei Comitati ha preso il via nel 2013 per rinsaldare il rapporto tra la neo-insediata Amministrazione e i cittadini delle frazioni. Le elezioni si terranno nel pomeriggio di domenica 27 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00. I seggi saranno predisposti nella Sala Parrocchiale di Cuffiano, al Centro Sociale “Ex Scuole” di Borgo Rivola e all’ex Circolo Arci di Isola.

I Comitati hanno funzione consultiva e di proposta, sono referenti degli organi istituzionali per proposte, segnalazioni e pareri relativi alla specifica zona di appartenenza. Il Comitato di frazione concorre a migliorare l’informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato e si prefigge la tutela degli interessi delle specifiche zone.

Fanno parte del Comitato di frazione di Isola le vie:

Benvenuta, Bertozzi, Bosche, Brete, Caduti di Toranello, Firenze dal N.64 al N.90 e dal N.31 al N.67, Fiume, Fontana Vezzola, Gallisterna, Gualdo, Isola, Lame, Marotta, Molino Nuovo, Mongardina, Ospedale, Raggio, Razzolo, Rio Basino, Rio Ferrato, Rio Fontananeta, Sabbioni, Selvarelle, Serravalle, Storta, Tombe, Vita, Zanotti.

Fanno parte del Comitato di frazione di Cuffiano le vie:

Bologna dai N. 71 e 78, Beccadello, Campana, Campolasso, Canova, Cardello, Casone, Catiliane, Collina, Cuffiano, Del Borgo, Fantaguzzi, Ghezzo, Granarolo, Laderchio, Limisano dal N. 6 e dal N. 19, Liverani, Lotta, Mazzolano, Molino Maschi, Monte Ghebbio, Ossano, Prato, Rilone, Villa Schiavio, Veruletta, Zinzalina.

Fanno parte del Comitato di frazione di Borgo Rivola le vie:

Baldini, Buldrini, Caduti di Crivellari, Campidello, Costa Vecchia, D’Acquisto, Faggia, Firenze dal N.92 al N.204 e dal N.69 al N.175, Gronchi, Della Liberazione, Macerato, Don Milani, Miola, Mons. Dalmonte, Orto Guadagnina, Pastore, Pilastrino, Rio Raggio, Rio Ronchi, Sasso Letroso, Siepe, Trinzano, F.lli Villa.