La neo-sindaca Federica Malavolti presenta la sua squadra: ecco la nuova Giunta di Riolo Terme

Il Consiglio Comunale di Riolo Terme di mercoledì sera, alle 20.30, sarà l’occasione per la neoeletta prima cittadina Federica Malavolti per presentare la squadra che la accompagnerà nei prossimi cinque anni di mandato. La nuova giunta è composta da due donne e tre uomini. Nominata vicesindaca Francesca Merlini, che assumerà le deleghe a Sociale, Pari Opportunità, Personale e Bilancio e Patrimonio. Deleghe a Comunicazione, Gemellaggi e Politiche Europee, Cultura e Politiche Giovanili per Davide Marani, l’assessore più giovane della nuova giunta. Federico Visani ricoprirà invece il ruolo di assessore ad Ambiente, Protezione Civile e Polizia Municipale. Delle tematiche legate a Sport e Partecipazione se ne occuperà infine Iacopo Battilani. La sindaca Malavolti manterrà in capo a sé le deleghe a Demografia, Attività Produttive, Turismo/Parco della Vena Del Gesso, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica, Istruzione.