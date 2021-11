Riolo Terme, la proposta di De Carli (PdF): "Un intergruppo comunale Italia-Cine libere"

“Lancio oggi questa iniziativa dopo le drammatiche notizie che arrivano ogni settimane da Taiwan”. Mirko De Carli, consigliere comunale a Riolo Terme del Popolo della Famiglia, commenta così la sua proposta”: “Un tempo il simbolo della lotta per la libertà in Cina era solo il Dalai Lama, ora lo sono anche i militanti di Hong Kong, il governo di Taiwan, la resistenza degli uiguri: ecco perché propongo che nel nostro comune, per primo in Italia ci sia un intergruppo Italia-Cine libere”.

“Come il Dalai Lama considero lo statuto degasperiano dell’Alto Adige un modello per la convivenza dei tibetani in uno stato cinese che tolleri e valorizzi le diverse culture ma penso che gli Stati Uniti d’Europa, terreno su cui il leader democristiano incontrò Altiero Spinelli, sia il faro per futuri Stati Uniti delle Cine che garantirebbero diritti democratici innanzitutto alla maggioranza Han in quella regione dell’Asia. Invito quindi tutti i miei colleghi consiglieri a far parte di questo intergruppo e a pensare a iniziative per diffondere a livello locale la conoscenza delle lotte per la libertà delle minoranze sotto il giogo di Pechino. Colgo infine l’occasione per un pensiero per le difficoltà che incontra chi nella Cina che predica l’ateismo di stato vuole professare una fede religiosa come quella cattolica ma anche le altre come il buddismo tibetano e l’Islam uiguro”.